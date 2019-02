El mensaje de Nicolás Maduro a Juan Guaidó en Salvados delante de Jordi Évole

DESDE MIRAFLORES

"Que piense bien lo que está haciendo, es un hombre joven al que le quedan muchos años de lucha, que no haga más daño al país y que abandone la estrategia política": este el mensaje que Nicolás Maduro le envía a Juan Guaidó en Salvados. "la política no es un juego de muchachos, exige mucha responsabilidad, le llamo a que no se deje utilizar por gobierno extranjeros, ni por los viejos jefes, los viejos caciques de la derecha", ha añadido.