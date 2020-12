Salvador Illa, ministro de Sanidad, ha escuchado el testimonio de Jon Hernández, un hombre que perdió a su padre en una residencia. "El día 28 de marzo mi madre nos llamó a mí y a mis hermanos para decirnos que la habían llamado de la residencia y le habían dicho que mi padre estaba malito, que no se encontraba bien, que tenía un poco de fiebre y estaba con la saturación baja", ha contado Hernández.

Sin embargo, cuando desde la residencia llamaron a una ambulancia, "les dijeron que no le llevaran al hospital, que era mejor que le trataran directamente en la residencia y que le pusieran allí oxígeno", tal y como ha afirmado el hombre, quien ha añadido que unas horas más tarde le llamó la médica de la residencia y le dijo que su padre había fallecido.

"A mi padre le diagnosticaron Parkinson alrededor de los 50 años, pero estaba muy estable. En el parte de defunción pusieron una línea al final que decía que era un "posible covid", ha señalado.

Dos días después de su padre falleciese, vieron "que se filtró un documento sobre qué pacientes podían ir a un hospital o no", tal y como ha indicado. "Y la verdad es que te duele. Él era una persona humilde y trabajadora y es evidente que en el momento que más lo necesitó, no habían los recursos públicos adecuados para él. Si nosotros no podemos darles a nuestros ancianos lo que se merecen cuando llegan al momento que no se pueden valer por sí mismos, ¿qué clase de sociedad somos?", ha manifestado.

La reacción de Salvador Illa al vídeo

Tras el ver el vídeo de la historia de Jon Hernández, el ministro de Sanidad ha dicho que siente "este y todos los fallecimientos que ha habido" porque, según ha expresado, no son "de mármol". "Sin duda, habrá cosas que revisar, pero no me puedo pronunciar sobre cuestiones concretas sobre la que no tengo los detalles", ha afirmado.

Para Salvador Illa, "todo esto ha sido muy duro porque, entre otras cosas, ha habido que imponer medidas que han imposibilitado que las personas que han fallecido estuvieran acompañadas de sus seres queridos".