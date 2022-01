"Eva siempre ha sido una niña altamente sensible, se preocupaba mucho por todo", recuerda Sandra Pujal de su hija, quien sufrió ataques de pánico en el confinamiento por la pandemia: "Me vi desbordada con la situación sola en casa con tres niños". "Intentaba buscar en Internet coas para ayudarla como meditación, pero me superó, no tenía herramientas para poder calmarla", explica la mujer, que afirma que llegó a una situación que el problema ya esta físico.

"No notaba ni las piernas ni los brazos y yo no sabía qué hacer", recuerda Sandra Pujal, que afirma que "son situaciones que como madre te parten el alma": "Asusta porque me ha llegado a decir, 'mamá, pégame porque no noto mi cuerpo'". Puedes conocer su testimonio al completo en el vídeo principal de esta noticia, donde destaca que desde que van a terapia su hija ha ido mejorando.