¿Se sienten los jóvenes entendidos por sus familias cuando pasan por problemas de salud mental? "Yo no me sentía comprendida, me sentía sola y de no entenderme ni siquiera a mí misma", confiesa la cantante Amaia Romero mientras que Isa Huete, estudiante, cuenta que en su experiencia "tenía que educar" a sus padres para que la entendieran.

Tras escucharlas, Gonzo, como padre con un hijo a punto de entrar en la adolescencia, pregunta al psicólogo Paco Estupiñá por las señalas a las que deben estar atentos los padres para saber si puede haber problemas de salud mental. "Es complicado porque la adolescencia es cambio", destaca el psicólogo, que destaca que es muy importante construir un canal de comunicación abiertos entre los padres y sus hijos.