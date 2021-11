Tras 60 años, Ence tenía que irse de la ría en 2018, pero el Gobierno de Rajoy le dio una prórroga en 2016, una decisión que le supuso a Rajoy ser declarado persona 'non grata' en su ciudad, Pontevedra. La prórroga de Rajoy ahora ha sido declarada ilegal por la Audiencia Nacional. Con esta decisión, el desmantelamiento de la fábrica de celulosa parece estar más cerca, lo que ha avivado las divisiones en Pontevedra. El Tribunal Supremo tiene que pronunciarse sobre si la empresa puede quedarse en la ubicación actual o tiene que marcharse, que es lo que ordenaba la Audiencia Nacional.

Después de intentar entrevistar al presidente de la Xunta sin éxito durante meses, Gonzo se traslada hasta las puertas del Parlamento gallego, donde pilla al político saliendo a la calle. ¿Por qué la Xunta quiere mantener la fábrica de Ence en la ría de Pontevedra, aunque haya una sentencia de la Audiencia Nacional que viene a decir que se tiene que ir? "La Xunta siempre ha dicho lo mismo. Nos preocupa los trabajadores de ENCE", afirma Feijóo, que destaca que no pueden "cerrar cosas simplemente por una cuestión ideológica".

Además, el presidente de la Xunta explica que la sentencia "está recurridas por 10 entidades distintas, una de ellas Ence" mientras que "otras son intereses económicos, empresariales y sociales que tienen distintos agentes en esa zona". "Sea como fuere, la sentencia dice que la prórroga no estaba justificada", afirma Gonzo sobre la prórroga ilegal que concedió Rajoy a Ence, además, el periodista enfrenta a Feijóo a su hemeroteca: "Me dice usted que siempre defendieron la misma postura, pero en 2009, siendo usted ya presidente de la Xunta, dijo que no cabía la esperanza de que permanezca ENCE en la ría". Pero, ¿por qué han cambiado de opinión? Feijóo responde en el vídeo principal de esta noticia, donde sorprende a Gonzo al no descartar usar fondos europeos para conseguir que Ence pueda moverse a otro sitio de Pontevedra. "¿No deberían costearse el traslado? Son los que han tenido esa actividad, los que se han beneficiado", señala Gonzo, que ante la respuesta de Feijóo sobre la empresa le pregunta: "¿Eso no es chantaje?".

Feijóo desvela a Gonzo su solución para Ence

Feijóo desvela la solución que le ha dado a la ministra Ribera para arreglar este "problema político" de contaminación de Ence en la ría de Pontevedra: aumentar el puerto, cuyo director es el marido de Ana Pastor. Puedes ver el momento y la sorpresa de Gonzo en este vídeo.