Ángel Gabilondo: "Es un error que sistemas educativos enteros pongan todo su mecanismo al servicio de la OCDE"

Aparte de la CNMV, los bancos también se están introduciendo en el mundo de la Educación Financiera. Uno de los más destacados y de los que más invierte es el banco BBVA. Ellos tienen un plan para niños que va de 6 a 14 años. Un modelo que el miembro del consejo asesor de Triodos Bank Joan Antoni Melé no quiere que se lo enseñen ni a sus hijos ni a nadie. "Es muy difícil separar los intereses privados de la voluntad de educación. Yo preferiría que quien diseñe el plan y lo controle fuera la gente que está en el mundo de la educación", comenta.

El exministro de Educación Ángel Gabilondo asegura que los ciudadanos no tienen que tener "una idea de la educación únicamente vinculada a esta serie de valores que definen todo un mundo que ha hecho de la economía el valor central". Y es que el socialista no quiere que "la OCDE establezca el modelo educativo de lo que en Occidente pueda significar el desarrollo personal, social... Porque tiene unas prioridades que me parece muy adecuadas, pero no creo que son las prioridades de la educación", asegura.

Además, Ángel Gabilondo explica que no es lo mismo hacer dóciles empleados o personas que adquieran muchos conocimientos que ciudadanos activos y libres. "No digo que la OCDE no quiera a ciudadanos activos y libres, lo que digo es que el que sistemas educativos enteros pongan todo su mecanismo al servicio de la evaluación de una organización, que es una organización de cooperación y desarrollo económico, me parece un error", comenta.

Y es que según el miembro del consejo asesor de Triodos Bank Joan Antoni Melé, la Educación Financiera tiene que decir: "Vamos a reflexionar qué modelo económico queremos desarrollar".