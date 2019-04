Alumna: "Como hija te ves muy frustrada porque te gustaría ayudar a tu madre y ves que no puedes"

¿CÓMO AFECTA LA PRECARIEDAD LABORAL A LOS ESTUDIANTES?

Los alumnos de un instituto hablan en Salvados sobre la precariedad laboral y una de ellos explica que "no es que los padres no lleguen a fin de mes, sino que no llegan ni al día 10". Otra alumna se ha venido abajo al hablar sobre la situación de su casa aunque tiene claro que responsabilidad ahora es "estudiar".