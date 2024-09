Mari Carmen Fernández Vázquez, la mujer que desapareció en septiembre de 2023 cuando estaba en el buque oceanográfico García del Cid, dejó un último mensaje a su cuñada, a su hermano y a su marido. Se trataba de una fotografía de su agenda, en la que ella escribía diariamente.

Su cuñada, María José Hermelo, cuenta a Gonzó que no se creyó esas últimas palabras, en las que hablaba de quitarse la vida. "Sentimos impotencia, no nos creíamos esas palabras. No iba a hacer nada de eso, nada de lo que pone esa nota. Si no lo hizo al principio, cuando ella estuvo mal, ¿cómo lo iba a hacer ahora?", se pregunta en Salvados.

María José añade que su cuñada, con quien mantenía una relación de amistad, estaba "contenta" cuando embarcó de nuevo en el García del Cid, tras atravesar un duro proceso con denuncias de acoso y agresiones sexuales en ese mismo barco.