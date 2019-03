"Las mujeres somos las mamás de los hombres": así habla Tita Cervera sobre el feminismo en Salvados

La Baronesa Thyssen recibe este domingo al equipo de Salvados en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza de Madrid. Aprovechando la noche, cuando sólo queda el personal de limpieza y de seguridad en el museo, Jordi Évole y Tita Cervera pasean por las diferentes salas de la impresionante pinacoteca en una charla en la que repasan la vida y obra, no exenta de polémica, de la baronesa.

Desde sus inicios como Miss España hasta la actualidad, pasando por sus años en Hollywood, su boda con el Barón Thyssen, la gestión de su patrimonio, su relación con los Reyes de España, el movimiento feminista, la crisis catalana o la gestión de su patrimonio, Cervera no esquiva los temas que le va planteando Jordi Évole, aunque se muestre reticente en algunos de ellos.

En Salvados veremos a una Tita Cervera diferente a la que habitualmente vemos en los medios, especialmente en la prensa del corazón. Una baronesa que no rehúye el cuerpo a cuerpo y que habla abiertamente de sus problemas económicos. Cervera, una de las mujeres más ricas de España, confiesa a Évole que su problema no es de patrimonio, sino de falta de liquidez. Por eso, dice, no descarta vender alguno de los cuadros de su colección. Aunque, puntualiza, “ser rico es una maravilla. Pero tú debes ser consciente de lo que es ser rico, con cabeza, asumir las responsabilidades, asumir los riesgos de todo lo que conlleva ser rico”.

¿Podría vivir la baronesa Thyssen con 1.500 euros al mes? ¿De qué habla con los Reyes de España? ¿Qué pasó cuando la Guardia Civil abordó su yate para entregarle una notificación? ¿Qué relación tiene con sus cuadros? ¿Y con los árboles? Preguntas a las que Tita Cervera responderá y que, a buen seguro, sus palabras no dejarán indiferente a nadie.