Daniel López, estudiante de Pedagogía, cuenta que en las últimas elecciones generales votó al PSOE porque vio que "en muchos lugares estaban quitando obras de teatro y prohibiendo manifestaciones del colectivo". "Creo que voté un poco con la estrategia del que me parece menos malo", confiesa el joven

Sin embargo, López reconoce que está "decepcionado" con que el PSOE haya negociado con ERC, "no porque pacten en sí, sino por cómo se realiza ese pacto". "Si yo incumplo la ley por lo que pienso, yo no voy a ser amnistiado por el mero hecho de que no soy político y no tengo votos, y por eso creo que es una hipocresía", expresa el joven, a lo que añade: "Yo también soy republicano y tampoco me gusta que el rey esté por encima de la ley, pero si no me gusta que el rey esté por encima de la ley, los políticos tampoco".