La noche del 23F de 2014 con la emisión de Operación Palace marcó un antes y un después en el mundo de la televisión. El falso documental de Jordi Évole sobre el intento del golpe de Estado de 1981 hizo creer a parte de la audiencia que todo estaba orquestado y guionizado por José Luis Garci.

Después de que este 'mockumentary' viera la luz, hubo multitud de elogios, pero también duras críticas. Évole recuerda que "un periódico como 'El País' salió muy en contra en su línea editorial" y lee un fragmento: "La intentona golpista del 23-F mantuvo con el corazón en un puño a muchos de los españoles en 1981. Reírse de ello tiene muy poca gracia".

Sobre estas palabras de 'El País', Évole pregunta directamente a Gabilondo si la gente de Prisa le dijo algo. "No, a mí no me dijo nada. Además, 'El País' puede tener la opinión que le parezca y yo no tengo nada que oponer a su opinión. Hay un vínculo, pero no se produjo ningún encuentro de esa empresa conmigo para comentar nada", responde el periodista.

Jordi Évole se sincera: "Yo lo pasé bastante mal, lo tengo que reconocer".

Por su parte, el escritor Sergi Pàmies considera que "el argumento de que no tiene gracia reírse de según qué cosas se puede aplicar al 90% del humor", pero añade: "La transgresión, la audacia y el progreso del pensamiento, de la reflexión, radica justamente en avanzar en ese terreno".

