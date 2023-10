Ofer Laszewicki, israelí, afirma tener amigos que han perdido a otros amigos en el asalto de Hamás a Israel el pasado 7 de octubre. Ahora, dos semanas después, afirma que quienes han perdido a seres queridos se sienten "perdidos": "¿Y ahora qué? ¿Cómo se sigue después de esto? ¿Cómo gestionamos esto? ¿Dónde nos va a llevar nuestra realidad aquí?".

No obstante, afirma que ahora "hay un consenso mayoritario de que hay que eliminar al enemigo". Un enemigo que es difuso: "Hay gente que se refiere a eliminar a Hamás, su capacidad de cometer atentados... y muy tristemente hay gente que dejada llevar por la espiral de odio y de venganza, y la deshumanización y llama abiertamente a arrasar con todo y no dejar a nadie vivo. Eso es muy difícil. No tengo ese tipo de voces en mi entorno más cercano, pero las oigo porque están".