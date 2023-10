Este domingo, a las 21:30 horas, Gonzo se adentra en cómo es el mundo de la Legión en España. El presentador charla con exmiembros de la Legión como un chico que vio cómo mataban a su compañero en unas maniobras y ahora, rompe su silencio en televisión para pedir justicia.

El hombre cuenta cómo tras decir que no sabía qué iba a ocurrir con este compañeros cuando cayó, el sargento le gritó: "No llores maricón de mierda, que aquí has venido a morir y, si no, te vas a trabajar a Mercadona". No te pierdas 'Salvados: Caballero Legionario', al completo en laSexta.