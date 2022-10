Tras tachar de "trileros y mentirosos" a algunos miembros de la cúpula de Vox, Juan Jara ha destacado qué es lo que más le llamó la atención del manifiesto fundacional del partido. "La libertad personal, el imperio de la ley, la separación de poderes y la unidad de la nación española".

Algunos ex miembros de Vox no han dudado en hablar abiertamente sobre los principios del partido. "Crees que no van a ser tan radicales", ha reconocido Fernando Moya, excoordinador y exportavoz de VOX en la provincia de Barcelona. Un aspecto con el que coincide Nuria Almagro, que no ha dudado en dejar claro qué piensa ella realmente sobre ciertos temas como el aborto.