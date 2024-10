*Advertencia: el texto a continuación incluye referencias explícitas a contenido sensible.

El abogado Francesc Feliu quedó absolutamente en shock ante las escenas estremecedoras que le relató el primer moderador de contenidos al que representó. Fue así como descubrió el horror al que están expuestos los trabajadores de un sector que, a su juicio, es "el peor oficio del mundo".

El letrado, que en un primer momento tiene problemas para verbalizar una visita que fue "traumática", explica que aquel joven, que trabajaba moderando contenido para Facebook, le contó que había tenido que ver una escena absolutamente atroz de "un padre que cogía a su hijo de dos años y lo abría en canal". Un vídeo que además tuvo que visualizar "prácticamente entero" por las políticas de la plataforma.

Ese trabajo, según relata en Salvados, le causó a su cliente "síndrome de estrés postraumático, agorafobia, miedo a salir a la calle" y le obligó a tomar "medicaciones múltiples", pese a tratarse de una persona joven, "de veintipocos años, sin patologías previas", que "no había pisado en su vida un médico antes".

No es el único caso similar que ha pasado por su despacho: "Te encuentras que están con cuadros severos, con intentos de suicidio, porque tengo clientes con intentos de suicidio...", cuenta Feliu, que insiste en que la moderación de contenidos "es el peor oficio del mundo". "Yo no trabajaría aquí ni que me pagasen lo que quieras", sentencia.