*Advertencia: el texto a continuación incluye referencias explícitas a contenido sensible.

Francesc Feliu no podía imaginar el nivel de las atrocidades que circulan por las redes sociales hasta que comenzó a representar a moderadores de contenido. Abogado especializado en responsabilidad civil sanitaria, su primer contacto con el lado más oscuro de Internet fue en julio de 2020, cuando le llegó un cliente que había trabajado para Facebook. Lo que le contó, asevera en Salvados, le dejó absolutamente "en shock".

"Nos entró un cliente que nos decía que había trabajado en Facebook aquí en Barcelona", recuerda Feliu. "A los cinco minutos, cuando empezó a hablarme, no me podía imaginar, yo que encima soy usuario de redes sociales, que podía estar ocurriendo eso", relata. Para él, aquella "fue una visita traumática, literal". "El chico me explicó: 'Soy moderador de contenido, trabajo para Facebook, mi trabajo es esto, veo esto'... Fue cuando me dijo lo que veía, con pelos y señales. A mí me dejó K.O.", rememora.

"Yo soy padre...", comienza el abogado, que se ve incapaz de verbalizar la terrible imagen que le refirió aquel primer cliente, al punto de tener que pedir a Gonzo que interrumpa momentáneamente la entrevista. El letrado, no obstante, se recompone, y cita a otra de sus clientas, que le pidió que explicara todo "con pelos y señales" para que la gente comprenda realmente la dimensión del horror que ven los moderadores. "Si lo endulzas, si solamente dices 'vemos contenido violento', es una cosa banal", le advirtió.

Así, Feliu recuerda la impactante escena que le describió ese primer cliente, el moderador de Facebook: "El chico me explicó un caso de un padre que cogía a su hijo de dos años y que lo abría canal, le sacaba el corazón, había mucho chillido, mucha sangre, y el vídeo duraba casi tres minutos", resume el abogado, que denuncia que su cliente "tuvo que ver el vídeo prácticamente entero por las políticas de Facebook".

Los moderadores, explica, "han de justificar qué está contradiciendo de la Política de Facebook" y en ese caso concreto, su cliente tenía que "censurar por desmembramiento y por desnudez, porque el niño iba desnudo". "Yo me quedé en shock con este tema y yo no me podía imaginar que esto estaba pasando a escasas ocho manzanas de donde yo tengo el despacho", lamenta.