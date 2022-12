Jordi Évole le pregunta a Alfonso Guerra por la autoría de frases muy polémicas, como la de "en el PSOE presentamos de candidato a una cabra y gana la cabra". Una declaración que asegura haber dicho en "un momento de auge electoral": "Había gente que llegaban las elecciones y, sin más, decía 'dame la papeleta de la rosa'".

Otra frase polémica que se le atribuyó fue la de "Margaret Thatcher, en vez de desodorante, se echa 3 en 1". El exvicepresidente dice que "es probable que lo dijera, aunque no está seguro de ello".

"El día que nos vayamos, a este país no lo va a reconocer ni la madre que lo parió", es otra de las declaraciones por las que le pregunta Évole. Una frase que Guerra sí recuerda haber dicho de manera "improvisada".

Tras esto, el presentador de Salvados asegura que ahora tendría "éxito en Twitter", a lo que el exvicepresidente contesta: "Siempre me lo dicen, pero no me interesan las redes sociales. Es un invento tan extraordinario para la comunicación, y se ha convertido en un pozo de insultos y de infamia que no me gusta".

Alfonso Guerra, a los que le acusan de haberse 'derechizado': "Yo soy una persona de izquierdas sincera y valiente"

Alfonso Guerra se define ante Jordi Évole en Salvados como un político "valiente y sincero" y niega haber cambiado con los años en sus posturas políticas.

Jordi Évole le confiesa a Alfonso Guerra "el ridículo" que ha hecho para conseguir la entrevista con él

El presentador de Salvados asegura que desde que empezó "con este programa siempre ha querido entrevistar a Alfonso Guerra". En este vídeo cuenta lo que ha tenido que hacer para conseguirlo.

Alfonso Guerra reivindica el patriotismo de izquierdas: "Los políticos en la Segunda República amaban a España"

El exvicepresidente del Gobierno asegura en este vídeo de Salvados que "el incremento de la desigualdad trae al extremismo y a los nacionalistas".