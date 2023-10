Gonzo entrevista en Salvados a Antonio Allende, responsable de la Compañía de Jesús para los 68 centros educativos de España. Allende afirma que "no se dieron cuenta" de los abusos a alumnos de colegios de los Jesuitas, sino que ellos iniciaron una investigación a raíz de la información que les llegó "desde fuera". "Aquí hablo como exalumno. Es difícil de creer lo de que no se enteraran de lo que estaba pasando, porque en mi colegio de las cosas que pasaron nos enteramos todos", comenta entonces el periodista.

Sin embargo, el jesuita insiste en que sabían que había cosas que pasaban, pero no se daban cuenta "de la gravedad de los hechos y de lo que esto suponía". "No éramos conscientes del impacto que esto estaba generando y de lo que estas personas realmente estaban haciendo. Yo quiero pensar que realmente no nos dábamos cuenta de la gravedad del tema", subraya Allende, quien señala que los abusos antes "más que un delito, se consideraban un acto moral"..