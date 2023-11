Gonzo se traslada este domingo hasta Ibiza para conocer cómo se vive realmente en la isla y cómo han notado sus habitantes el cambio de la isla al convertirse en una de las más demandadas del mundo para el turismo. "Aquí con cuatro pesetas vivías y ahora está considerada de las islas más caras del mundo", afirma un hombre mientras que una chica asegura que paga 550 euros por compartir un sofá.

Por otro lado, un hombre que vive en una autocaravanareflexiona sobre su futuro: "No me veo con 80 años en una autocaravana viviendo, se va a complicar la cosa". No te pierdas el programa completo de Salvados, este domingo, a las 21:30 horas en laSexta.