El paso de Emiliano García-Page llega a su fin con unas últimas preguntas de Gonzo, que le pregunta si ha echado algo en falta durante su encuentro con ciudadanos y si ha alguno de ellos que le haya llamado especialmente la atención.

Sobre la segunda, cree que el más joven de todos, Ignacio, "apunta maneras" y "tiene madera para la política". "Ya le ficharemos", bromea. También reconoce que ha echado en falta hablar con "alguien de Vox".

"No toda la derecha es igual y los hay más fanáticos. No me habría importado debatir con alguien de Vox, siempre que no me falte al respeto", reconoce. Con ese titular, el programa pone punto y final al paso del presidente de Castilla-La Mancha.