¿A qué huelen las cloacas del Estado tras la entrevista de Jordi Évole al comisario Villarejo en Salvados?

Salvados entrevista esta noche en laSexta, a partir de las 21:20 horas, al excomisario José Manuel Villarejo en un programa especial que servirá para despedir definitivamente la temporada.

Jordi Évole y su equipo han conseguido entrevistar a uno de los personajes que guarda más información del país, cuyo nombre aparece en casi todos los casos de espionaje político y policial de la democracia. Es la primera vez que el excomisario Villarejo aparece en televisión desde 1981.

La trama Gürtel, la Operación Catalunya, el ‘Pequeño Nicolás’, el seguimiento a jueces y políticos, el ático de Ignacio González, la princesa Corinna o la lucha antiterrorista, tienen a Villarejo como denominador común. Pocos días después de ser imputado por el apuñalamiento de la doctora Elisa Pinto, el ex comisario rompe su silencio ante Évole para contar su versión de todos estos casos aportando detalles hasta ahora desconocidos y citando los nombres de cargos y personalidades, según él, implicadas.

¿Quién le encargaba sus investigaciones? ¿Grababa sus reuniones con políticos y empresarios por interés policial o para hacerles chantaje? ¿Conocían sus superiores políticos, como ministros, vicepresidentes o presidentes, las operaciones en las que participaba? ¿Se montó una operación policial para frenar el independentismo catalán? ¿Qué político ha intentado utilizar a la policía con fines políticos?

Évole entrevista también al juez Baltasar Garzón, que recuerda la operación para desprestigiarle por investigar a los GAL y al ex presidente de la Generalitat de Catalunya Artur Mas, que denuncia el intento de frenar el 'procés' catalán. Évole muestra a Mas una grabación inédita de una conversación entre Villarejo y Javier De la Rosa que no dejará indiferente al ex presidente catalán.