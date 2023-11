Samuel Chamizo, militante socialista de Extremadura, y Oriol Junqueras debaten en Salvados sobre la amnistía y el pacto alcanzado entre el PSOE y ERC. El socialista, de 30 años, critica la "quita de la deuda" bastante importante en Cataluña: "Si un ciudadano español con una hipoteca de una vivienda no puede pagarla, el banco no se lo perdona, por lo que la sensación que la ciudadanía a pie estamos teniendo es que estamos siendo estafados porque a la clase política os están dando una serie de privilegios que a los ciudadanos no nos dan", expresa frente a Junqueras.

Sin embargo, el presidente de ERC, lo ve "al revés". "Esta deuda existe porque estamos infrafinanciados", defiende Junqueras, a lo que Chamizo responde: "Porque ustedes no pudieron gastar y lo gastaron, al igual que otras comunidades autónomas". Puedes ver el debate entre el militante del PSOE y el líder de Esquerra en el vídeo principal que acompaña a esta noticia.