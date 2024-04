Llega la pregunta cinco de ¿Quién quiere ser millonario?Juanra Bonet procede a leer la pregunta. Clara se enfrenta a adivinar la parte del estómago que comunica con el esófago. Las opciones son: píloro, cardias, diafragma o duodeno. A la concursante le suenan todas menos el diafragma. "Sé que hay dos entradas, pero el duodeno es él que se comunica con el intestino", explica, y confiesa que "mi primer pensamiento ha sido el píloro" por los recuerdos de cuando estudiaba biología.

"¿Qué me recomiendas?", pregunta Clara, que no sabe si pedir un comodín o arriesgarse. "La pregunta más importante en este programa no es la siguiente, es la que estamos jugando", le responde Juanra. La concursante pide el comodín del 50% y amenaza al presentador: "Luego me voy a arrepentir porque si es píloro, me voy a levantar y te voy a estrangular".

El conductor del concurso anuncia el uso del comodín. Se desvelan las dos opciones que quedan: la 'B' y la 'C', Cardias y Diafragma. "Parece que alguien se ha venido muy arriba amenazando. Vaya, vaya, parece que alguien tiene que recoger mucho cable", se regodea el presentador al ver que si no lo usa, hubiese perdido. Clara responde la 'B' y acierta.