"Toquémonos lo justo": una concursante de ¿Quién quiere ser millonario? sorprende a Juanra Bonet

Juanra Bonet presenta a Roser, una concursante de ¿Quién quiere ser millonario? que no quiere "ni abrazos ni besos" por lo que el presentador le realiza una reverencia japonesa.

"Nuestra siguiente concursante es bibliotecaria, así es que deduzco que le gustan los libros y, también, no me preguntéis por qué deduzco que le gustan esos inodoros japoneses con el chorrillo incorporado", destaca Juanra Bonet al presentar en el plató de ¿Quién quiere ser millonario? a Roser Domènech. Nada más aparecer en el plató, el presentador pregunta a la concursante cómo debe saludarla y es que ella es "de tocar lo justo". "¿Ni abrazos ni besos?", pregunta Juanra Bonet, que ante la negatica de Roser, le hace una "reverencia japonesa".

Por otro lado, Juanra Bonet pregunta a Roser, concursante de ¿Quién quiere ser millonario? qué haría con los 100.000 euros del premio. "Amor e inodoro, y todo lo une el concepto Japón", responde la concursante, dejando alucinado al presentador. Y es que Roser explica que tiene "hijas casaderas": "Y la nena me ha buscado un novio en Japón, un japonés en Japón": "Cada vez que se tienen que ver por el amor cuesta una fortuna".

"Yo fui a conocer Japón, que tiene una cultura milenaria e increíble y me gustaron mucho los inodoros japoneses", cuenta Roser, que destaca las "prestaciones" que tienen: "Puedes coger entre chorro y tsunami, hay un abanico de posibilidades, y hay luces dentro", "Pero, ¿quién está mirando ahí dentro?", pregunta sorprendido Juanra Bonet a Roser, que responde: "Eso me lo he preguntado". Además, la concursante también destaca "la música": "Puedes escoger la que quieras para el hecho".