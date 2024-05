La concursante ha empezado su ¿Quién quiere ser millonario? sin sorpresas, ha acertado sin problemas la primera pregunta y encara la segunda. La cuestión tiene que ver con la química. Pilar deberá saber cuál es el símbolo químico del carbono para continuar su camino. Las posibles respuestas: 'A': B, 'B': C, 'C': D, 'D': A. Ante este lío de letras, Juanra Bonet interviene. "La 'A' es B, 'B' es C, 'C' es D y 'D' es A", aclara el presentador.

"Menuda ensalada de letras", comenta la aspirante al millón al escuchar las posibles respuestas. A pesar de ello, Pilar tiene clara su repuesta. "Bueno, el símbolo químico del carbono es la C, así que la letra C, respuesta 'B'", responde la concursante.

"¿Quieres marcar la C porque piensas que es la B?", le pregunta Juanra intentando confundirla. "La letra que corresponde al símbolo químico es la C, pero la opción es la 'B'", responde la aspirante al millón explicando bien su respuesta para que no quepa lugar a duda. Tras este juego de palabras se desvela que la respuesta 'B' es la correcta y Pilar prosigue su camino hacia el millón.