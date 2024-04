Paco León se enfrenta a la primera pregunta de ¿Quién quiere ser millonario? "Creo que la primera... ¡la voy a acertar!", afirma el actor entre risas a Juanra Bonet. Y es que el presentador le había preguntado por cuál de las siguientes películas no es una comedia romántica: 'Love Actually', 'Pretty Woman', 'Holocausto Caníbal' o 'Notting Hill'.

El actor afirma que es la opción 'C'. "'Holocausto Caníbal' no suena mucho a comedia romántica", destaca Paco León, que acierta la pregunta. Y es que ésta se trata de una película de terror que, incluso, llegó a estar prohibida en muchos países. "Ya está, ya he roto el hielo", celebra Paco León, que confiesa al presentador que su pesadilla "era fallar en la primera". "Imposible con comodines", responde Juanra Bonet. Puedes ver el momento al completo en el vídeo principal de esta noticia.