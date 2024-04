Las caras de Martín Gómez engañan. Quienes ya lo hemos visto en acción, lo sabemos. Pero, ¿saldrá adelante también en esta ocasión? ¿Seguirá jugando a pesar de que afirma no tener ni idea de la respuesta? ¿Se rendirá y se plantará?

Solo uno de estos cuatro escritores nació un 19 de enero: Stephen King, Edgar Allan Poe, Clive Barker o Thomas Mann. Y el concursante de ¿Quién quiere ser millonario? ya no tiene más datos para averiguar cuál de ellos es.

Sin embargo, él no deja de intentarlo. Su hermano, en el público, lamenta la pregunta y pone cara de frustración. "Intento, intento... me meto en la mente de un guionista y digo 'vale, voy a inventarme una pregunta: ¿por qué 19 de enero y por qué estas opciones? ¿Por qué no 17 de agosto?'. Entonces, digo, 'vale, pues alguno de estos escritores tiene que tener algún relato, poema o historia que haga alusión a ello'".

El joven concursante tiene un pálpito. "Es que igual me la juego, porque si pierdo, pierdo mucha pasta, pero si gano, gano el doble". Después de marear con sus disertaciones a Juanra Bonet, a punto está de llamar a su persona del comodín, su hermano, para que le dé o le quite la razón, pero al final se arrepiente... y esto es lo que hace.