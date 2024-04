"Capa más externa de la piel". Es la cuestión a la que tendrá que responder la concursante de ¿Quién quiere ser millonario? Dermis, Epidermis, Capa adiposa, Ectodermo, son las opciones que tiene. Clara comienza a pensar su respuesta, descarta la dermis, porque es la piel y la capa adiposa porque es grasa. La epidermis y el ectodermo no tiene claro lo que son, pero sabe que es alguna de las dos. "Estoy dudando hasta de las raíces griegas de las palabras y eso que me las sé, se me están nublando todas", reconoce nerviosa. Ante esta situación decide pedir el comodín del público.

Juanra Bonet recomienda al público que se toquen la piel para que puedan descubrir mejor la respuesta. "¿Cómo te llamas?", pregunta el presentador a su mano mientras responden los asistentes. Se termina el tiempo para responder la pregunta y el gráfico muestra que el 70% piensa que es la dermis. "Me estás haciendo dudar otra vez", le expone Clara al conductor del concurso, no acaba de fiarse del público porque ella piensa en otra respuesta. Después de unos segundos de silencio manifiesta: "es que yo desde un principio he pensado que es la 'B', ahora me estoy poniendo nerviosa". "No me quiero ir aquí por esta tontería", declara antes de pedir el comodín del 50%.

La ayuda deja en mal lugar al público y en bueno a la concursante, ya que, desvela que la opción correcta está entre la epidermis y la capa adiposa, y no en la dermis. "Tenía razón yo", comenta al ver el resultado y responde "'B', Dermis". "¡Qué rabia!", declara mientras espera para ver que ha acertado. "Te ha costado dos comodines, pero has ganado algo muy importante, confiar en lo que sabes", le dice Juanra Bonet para que valore positivamente lo ocurrido.