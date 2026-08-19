'La Jessy' rompe a llorar al hablar de su madre y de una vida marcada por el sacrificio: "Solo espero ser feliz"

En este fragmento de Princesas de Barrio, que laSexta recupera por su 20 aniversario, 'La Jessy' acompaña a su madre, Lola, a visitar a Mario en prisión y termina abriéndose sobre una infancia complicada.

"Mi madre no ha tenido una vida fácil, ha tenido un par de cojones y ha salido de todo como una campeona", asegura Jessy, reivindicando la fortaleza de Lola, su madre, para sacarla adelante cuando era pequeña y las dificultades que tuvo que superar durante su vida.

Después de la visita, Lola sale del centro penitenciario con una noticia para su hija: "El mes que viene parece que le dejan salir unos días". "Mira, lleváis cinco años con el 'el mes que viene sale'", comenta entre risas.

Pero detrás de la broma hay también un deseo mucho más profundo. Jessy se emociona al pensar en lo que quiere para su futuro y termina rompiendo a llorar: "Yo solo espero ser feliz, porque feliz, feliz...no he sido".

Lola también se emociona al hablar de su hija y reconoce que Jessy ha crecido marcada por la ausencia de su padre y por las dificultades familiares. "Y yo he estado, pero no he estado. No ha vivido muchas cosas", reconoce.

*Con motivo del 20 aniversario de laSexta, recordamos algunos de los programas que han marcado la historia de la cadena y han acompañado a varias generaciones de espectadores.

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