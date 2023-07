Por la película Hable con ella, estrenada en España 2003, Pedro Almodóvarfue nominado a los Óscar en dos categorías de ese año: a mejor director y a mejor guión original, por ésta última se llevó la estatuilla.

Sin embargo, la película protagonizada por Leonor Watling, Javier Cámara, Darío Grandinetti y Rosario Flores, no fue seleccionada por la Academia de Cine española para representarla como mejor película extranjera en los Oscar. En su lugar, la academia eligió Los lunes al sol, de Fernando León de Aranoa, que no consiguió la estatuilla. Ese año el Óscar a mejor película de habla no inglesa se lo llevó

En el documental Pongamos que hablo de Pedro Almodóvar, disponible en ATRESplayer PREMIUM y presentado por Iñaki López, varias personas comentan el enfado del manchego con la Academia. Tanto que no sólo no asistió a la gala de los Goya de este año sino que tampoco asistió a las seis siguientes.

Finalmente, y gracias al también director de cine Alex de la Iglesia, que fue presidente de la academia durante el periodo de 2009-2011, el cineasta se reconcilió con la que fue su casa. En 2010, Almodóvar por "insistencia de la Iglesia", como él mismo dijo acudió a la gala y volvió de nuevo a hablarse con la Academia.