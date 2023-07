"Bueno, no sé", responde visiblemente halagado Vicente del Bosque a Iñaki López a su pregunta acerca de si Ronaldo le veía a él como una figura paterna. "Él era de esas personas que hacen un vestuario, que era positivo para un vestuario", asegura. Del Bosque describe al delantero brasileño como alguien "simpático, agradable, de buen humor".

"La vida y más el fútbol, que es un juego, no es para cabrearte. Es para estar feliz y yo me lo he pasado muy bien en el fútbol, desde mi época de jugador y de entrenador, y más con gente como Ronnie, que tenía un cierto atractivo para todos", cuenta el míster con una sonrisa en la cara.

Un ejemplo de ello lo pone sobre la mesa el presentador de 'Pongamos que hablo de...': el momento en el que Ronaldo le dedicó un gol a Del Bosque la tarde después de que el entrenador enterrara a su madre. "Estábamos jugando contra el Valencia, me parece que fue. Fue un gesto de cariño y afecto y eso es algo que seguimos teniendo ahora", rememora.

