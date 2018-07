Una agente de Policía quiere evitar unos malos tratos: "Si no estuviera el marido me habría dejado pasar, dígale que salga"

EL MIEDO DE UNA SUPUESTA VÍCTIMA DE VIOLENCIA DE GÉNERO

'Policías en acción' acude a un domicilio del que han recibido una llamada por posibles malos tratos. Sin embargo, al personarse en la casa, una mujer con una niña en brazos dice que no ha pasado nada, que desde ese lugar no se ha hecho ninguna llamada. Tras una larga conversación con una agente, finalmente, consiguen que salga el marido y que les entregue la documentación. Y, pese a que ambos tienen delitos anteriores, la Policía no puede detener a nadie al no tener indicios de ninguna discusión.