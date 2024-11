Silbando y con un 80% de sordera: así deja David Muñoz "descolocado" a Pablo López al tocar al piano 'Claro de luna'

David Muñoz tiene 51 años y es de Barcelona. Su mayor ídolo es Beethoven. "Para mí, es como si fuera mi gran maestro", asegura David, que destaca que tiene "algo espiritual con él". Además, el concursante sorprende a Pablo López y Mika al aparecer con una escultura del músico.

A los 15 años, David escuchó la Novena Sinfonía y se dio cuenta de que "quería tocar el piano". "Más que friki soy un apasionado porque la música tiene que ser pasión", afirma David a Ruth Lorenzo, quien le da la razón. "Tengo tazas, un playmobil, partituras...", explica sobre todo lo que colecciona de Beethoven, y es que confiesa que le ve "como el Rocky Balboa de la música".

"El genio se crea, no nace", asegura David, que explica que tiene "una sordera de un 80%". "Solo me falta la genialidad de Beethoven", destaca el hombre, que toca en el vídeo principal de esta noticia al piano 'Claro de luna'. Pero, eso sí, ya avisa que lo tocará un poco a su manera. Y es que su actuación no deja indiferente a Miki y Pablo López. "Me ha sacado una sonrisa porque ha mezclado lo solemne de Beethoven con los silbidos y me ha dejado descolocado", confiesa el artista malagueño.