Ruth Lorenzo sorprende al convertirse en Tina Turner mientras Diego Faria toca al piano 'Simply the Best'

Diego Faria toca 'Simply the Best', de Tina Turner

Diego Faria es un brasileño que ha llegado a España para cumplir sus sueños. "Mi mayor sueño es tener una peluquería con un piano", explica el concursante, que recuerda cómo de pequeño iba a misa solo por tocar el piano. Ruth Lorenzo charla en este vídeo con Diego Faria, un joven brasileño que está en España "viviendo sueños". "Mi mayor sueño es tener una peluquería con un piano", confiesa el joven, que recuerda cómo su música por este instrumento empezó siendo muy pequeño: "Iba a la iglesia con mi madre y veía a la pianista y me llamaba mucho la atención".

Para la ocasión, Diego elige tocar al piano 'Simply the Best', de Tina Turner. Una canción que tiene encandilados a Mika y a Pablo López. "Este tema me gusta muchísimo", afirma Mika, que cuenta a Pablo López que "el hombre que lo ha escrito ha escrito muchas más cosas". "La primera vez que salió con otra cantante fue un desastre, pero, después de unos años, con Tina Turner funcionó".

Cuando comienza a tocar, Ruth Lorenzo se viene arriba y empieza a cantar, provocado una actuación que es todo "un regalo", como afirman Mika y Pablo López.