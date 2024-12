María Escorza pone la piel de gallina a Pablo López con su actuación de 'Nivel Experta' en 'El Piano'

María Escorza es una de esas jóvenes que tiene muy claro lo que quieren, un objetivo entre ceja y ceja que, seguro, conseguirá. Desde Chipiona, Cádiz, hasta la estación de tren Príncipe Pío de Madrid, llega a 'El Piano'con un desparpajo que deja asombrados al jurado del programa.

Estudia piano clásico en el Conservatorio Superior de Málaga, donde también comenzó su andadura Pablo López. El piano le ha proporcionado todas las buenas amistades que tiene, todas las personas que han pasado por su camino, y que seguirán pasando.

La pieza que interpreta se llama 'Nivel Experta' de Fredi Leis y Álvaro de Luna. "Es una canción muy importante para mí. Me hace sentir y recordar muchos momentos vividos. Me recuerda al amor y a lo que se siente cuando lo dejas con alguien", le cuenta a Ruth Lorenzo, que no puede evitar preguntarle: "Te has enamorado y lo has dejado con ese alguien, ¿verdad?". "Sí, pero esa canción me ha ayudado a superarlo y sentirme bien", dice.

Pablo López asegura que la joven "siente" lo que está tocando. "Ella provoca la intimidad, y nos hace olvidar que estamos en un lugar enorme", asegura Mika, tras ver el silencio que se ha formado en la estación entre los viandantes. "Es la primera vez que se me pone la piel de gallina", asegura Pablo López.