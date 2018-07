Walter, el cocinero de La Taberneta, a Chicote: "Eres un bocazas, joder"

Uno de los retos más tensos, duros y hostiles de Alberto Chicote, el miércoles en el prime time de laSexta. Pesadilla en la cocina se enfrenta a un explosivo cocinero que responde a las críticas de forma desbocada, excesiva y completamente fuera de control. El chef tendrá que hacer frente a la insubordinación, los improperios, a enérgicos abandonos, al menosprecio… Más desafiante que nunca, Alberto tendrá que poner contra las cuerdas al responsable de tanto alboroto si quiere conseguir su objetivo: que el restaurante salga adelante y no termine siendo la fuente de deudas en la que está camino de convertirse.



En esta nueva edición, Pesadilla en la cocina viaja hasta Barcelona para visitar La Taberneta, un restaurante de tapas mediterráneas y uruguayas que además ofrece en su carta platos de comida XL: megahamburguesas de 1 kilo, perritos calientes de medio metro, sándwiches gigantes… Un regalo que la mujer de Walter, el cocinero y responsable del local, le hizo para que convirtiera su sueño en realidad. Sin embargo, ella invirtió todo su dinero y él no invierte el suficiente esfuerzo en ofrecer comida de calidad, responsabilizarse de las cuentas o mantener la cocina limpia.

En La Taberneta pocas cosas funcionan. La calidad de los ingredientes es de segunda, la carne sale pasada, las patatas se fríen dos veces, la grasa se acumula en platos y cocina… Y la responsabilidad es de Walter que, desmotivado y con actitud irresponsable, trabaja de forma descuidada, manipula los alimentos con desgana, grita hasta el exceso y no gestiona el restaurante de forma adecuada. Esa indolencia ha puesto en riesgo el negocio y también su matrimonio, ya que su mujer está a punto de perderlo todo: el dinero que invirtió, la ilusión por el negocio y el amor hacia su marido. Alberto Chicote se enfrenta a un enrabietado Walter, que no soporta la presencia del chef en su restaurante, le cuesta atender a los consejos y reacciona con gritos a cualquier comentario crítico. Chicote tiene que devolverle la ilusión y hacer lo posible para inyectarle una enorme dosis de responsabilidad si no quiere que La Taberneta se convierta en el peor restaurante de Barcelona.





Gran arranque de Pesadilla en la cocina en su cuarta temporada

Pesadilla en la cocina estrenó su cuarta temporada en plena forma y superando los registros de su anterior temporada (11,7%). Así, su primera entrega congregó al 11,6% de cuota y 2.265.000 espectadores y la segunda alcanzó un 14,2% y 1.854.000 seguidores, en este caso líder de su franja. La media de ambos programas fue de un 12,8% y 2.038.000.

El espacio alcanzó su momento de máxima expectación a las 23:23 horas cuando 2.724.000 espectadores (14,6%) seguían el instante en el que el Alberto Chicote presenta el nuevo menú que han elaborado para el restaurante y pide a la cocinera de “La Estación” que lo pruebe.

Un programa interactivo

