Pancho es el propietario y Margot es la cocinera. Se conocen desde hace más de 6 años, desde el minuto uno del chiringuito y sin embargo, son incapaces de trabajar juntos. Todos los años se prometen que no van a discutir y a la hora de la verdad siempre lo hacen. “Parecéis un matrimonio en crisis, comenta Chicote.

La cocinera rusa no se imagina el chiringuito sin Pancho igual que el dueño no se imagina el negocio sin Margot. Chicote ve que los dos quieren que el negocio funcione pero no funciona porque tienen la voluntad de cambio pero no saben cómo hacerlo. Sólo tienen que conseguir trabajar juntos para que todo vaya sobre ruedas.