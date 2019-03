Alberto Chicote regresa como maestro jedi a ‘Pesadilla en la cocina’

La primera temporada de ‘Pesadilla en la cocina’ fue un éxito. No es de esperar que al chef Alberto Chicote le hayan salido miles de seguidores. Entre ellos, uno que destaca por su originalidad a la hora de amenizar la espera de la nueva edición.

El cocinero publicaba en Twitter: “Muy pronto en una cocina muy, muy cercana... Contra el lado oscuro de ¡las cazuelas! 'Pesadilla en la cocina'”. Un tuit acompañado del montaje de Chicote como el maestro Jedi, en honor al autor.

El seguidor no es la primera vez que lo hace. Hace unos días, daba a conocer su habilidad con la edición de fotos protagonizadas por el cocinero con “Muy pronto, 'Pesadilla en la Cocina' y Alberto Chicote are coming...”, junto a la imagen de ‘Game of Fogones’.

Y es que, el fan ha comentado en Twitter, “cada semana una nueva, que se lo he prometido a los colegas”. Una promesa con la que el chef está ansioso, según ha reflejado en la red social. “Te cojo la palabra. ¡Quedo expectante!”, comentaba. ¿Cuál será el próximo montaje?