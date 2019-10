Arranca el servicio de reapertura y los nervios están a flor de piel. Juanete, el propietario del 'Mosto Tejero', se implica al máximo para que el servicio salga adelante pero a María, la jefa de cocina, no le gusta que su jefe mande por lo que decide echarle de la cocina.

Alberto Chicote, alucinado con la situación, sale en defensa del propietario del restaurante y le echa en cara que ella, en su trabajo, no mueve "el culo". "Vas a meter en la mierda a todos por estar con tus santos huevos apoyada ahí", le llama la atención. "Ya te digo yo que en una cocina como dios manda durabas tres minutos", añade.

Pero no es el único al que el chef de Pesadilla en la cocina le tiene que llamar la atención. Antonio irrumpe en la cocina para 'regañar' a María por un error con un plato vegetariano. Una metedura de pata de la que Alberto Chicote se da cuenta que ha sido culpa de Antonio y defiende a la cocinera. "No seas tan chulo, ¿eh? Aquí me pongo yo delante", comenta.