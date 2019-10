La ausencia de directrices provoca mucho desorden y retrasos en el primer servicio que ojea Chicote. La tensión no tarda en aparecer en la cocina. Feli pide los platos a Carmen que se le acumulan por la falta de organización. "¿Tú qué me quieres volver gilipollas?", le pregunta.

No hay comunicación en la cocina y eso se nota. Tanto que las comandas se quedan frías al esperar que se sirvan. Y es que Carmen hace los platos pero como no se cantan los oídos nadie se entera, y cuando sirven la comida, los clientes devuelven los platos por estar fríos.

La ayudante de cocina de El jardín del pensador se indigna y abandona el servicio. "¡Me voy! Que se vayan a la mierda pero ya", grita. La cocinera siente impotencia porque la vuelven loca con las comandas.

"No puedo hacer las cosas, que me las tiren para atrás, y que luego me las vuelvan a pedir después", le explica a Chicote y a su jefe que sigue sin entender por qué siempre le devuelven los platos.