Arranca el servicio de reapertura con Feli y su equipo despistados. Por mucho que cantan los oídos "la concentración es cero". Chicote les pone a prueba preguntándoles por lo que han pedido los clientes.

El primero en suspender el 'examen' es Chema. "No tienes ni puta idea. Me has cantado el oído como si fuera un tonto", le dice Chicote. Con Carmen, más de lo mismo.

Ante la falta de ritmo en la cocina, Juanlu se mete en cocina. Feli, intentando coger las riendas del negocio, le echa una y otra vez. Sólo necesita una oportunidad.