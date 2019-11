Arranca el servicio de reapertura y lo hace con África totalmente bloqueada y perdida. La cocinera nerviosa no deja de mirar las comandas sin hacer nada, una situación que desespera a Alberto Chicote que intenta hacer que reaccione.

Sin embargo, los consejos y las pautas del chef de Pesadilla en la cocina hace que África se bloquee aún más y no sepa reaccionar.

Desbordada por la situación, la cocinera decide abandonar el servicio. "Me voy que ya no puedo más, me estoy agobiando", le dice a su madre que es la encargada de tomar las riendas del negocio.