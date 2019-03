“La gente viene y lo que hace es no volver”

CHICOTE ENTRA EN LA COCINA DEL DA VINCI

Alberto Chicote entra en la cocina del ‘Da Vinci’, pero Rafa no tiene tiempo de atenderle. El chef se queja de que no lleva gorro, de que no lava las frutas, las verduras… y que las salsas son en polvo. El propietario lo achaca al dinero, algo que Chicote echa por tierra ya que según su hijo tiene dinero para irse de copas, y no para pagar gas e ingredientes para hacer salsas. Rafa solo le saca excusas.