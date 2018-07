Alberto Chicote alucina con la falta de limpieza de Walter: "No tienes vergüenza torera"

WALTER NUNCA LIMPIA EN 'LA TABERNETA'

El chef de 'Pesadilla en la cocina' echa un vistazo a la cocina cuya suciedad lleva años allí. "No me creo que tú hayas limpiado esto en tu puta vida", comenta Alberto Chicote. La freidora, la campana, la plancha, la tabla… están sucias "de guarrería" y el chef alucina con la falta de higiene que hay allí. Y es que Walter que confiesa que nunca limpia la cocina porque su labor no es limpiar, sino llevar el negocio. Además, la presencia y las críticas del cocinero madrileño le empiezan a molestar y reacciona faltándole el respeto.