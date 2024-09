Gabriela, la camarera del Nicasso, es -sin desmerecer a Manel, el dueño del restaurante- uno de los grandes personajes que hemos descubierto gracias a Pesadilla en la cocina. La actitud de la joven, su elevado tono de voz y sus ocurrencias la han hecho protagonista de más de un momentazo del primer episodio de la novena temporada del programa.

Buena muestra de ello es el vídeo que podemos ver sobre estas líneas. En él, se muestra a Gabriela en pleno servicio de reapertura, haciéndole chirriar los oídos al mismísimo Alberto Chicote. "No hace falta que pegues voces, puedes hablar más bajito", le pide ya desesperado el chef.

Manel está de los nervios y comienza una auténtica batalla campal con sus empleadas que acaba con varias copas rotas. "Si él me da gritos, yo grito. Quiere decir, si tú me lanzas flor, yo hago un jardín, pero, si tú me lanzas puñaladas, yo te lanzo pistolas, ¿vale?", resume la situación Gabriela en su entrevista personal en esta memorable frase.

Es el "peor servicio de reapertura en 11 años", pero Alberto mañana se marcha y santas pascuas. Y es que, el popular presentador no puede más.