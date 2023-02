La cocinera de 'Los 5 sentidos' está avergonzada de lo mal que está yendo el servicio. "Me entra la risa, porque no sé si reír o llorar. 40 años para esta mierda, coño", lamenta Lourdes. "Ver a una madre llorando, viendo cómo ha trabajado toda su puta vida para salir adelante, y verla cómo sufre ahora mismo... para mí, me tiene el alma rota", reconoce su hijo, camarero del restaurante.

Lourdes pierde la calma y echa a llorar. "No tenemos un puto duro nunca. Estoy harta de vivir sin dinero, harta de tener que hacer estas cosas para salir adelante como una hija de puta. (...) No puedo más, no me lo merezco".

Alberto Chicote intenta consolarla, pero la cocinera está completamente bloqueada. Todos le piden que se tranquilice. "Podemos hacerlo", le asegura Quique. Mientras, los clientes comienzan a marcharse, hartos de tanto esperar.