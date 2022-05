Alberto Chicote se trasladó a Gijón, Asturias, en la séptima temporada de Pesadilla en la cocina. Allí, el exitoso chef tenía un único objetivo: reflotar 'La Habana'', un restaurante con tres décadas de historia. Lo que no se esperaba es el presentador es que en ese local todo fuera a lo grande.

Y es que, como puedes ver en el vídeo de arriba, el presentador no paraba de sorprenderse cada vez que un plato le llegaba a la mesa. Y no solo por su calidad, sino también por su tamaño. Después de probar cada plato, Alberto Chicote confesaba que no entendía por qué el restaurante iba mal si la comida estaba muy buena y, además, las raciones eran muy grandes.

Tan grandes que el propio Chicote no puedo evitar alucinar ante el tamaño del cachopo. "¡La virgen santa!", exclamó el exitoso chef, que preguntó al camarero si de verdad había alguien que se comía ese 'supercachopo' entero. Ese momento se convirtió en el año 2020 en el cuatro vídeo más visto de Youtube. Dale al play en el vídeo principal de esta noticia y vuelve a disfrutar de la cómica reacción de Chicote.

