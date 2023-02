"En 'Los 5 sentidos' mando yo", afirma con contundencia Lourdes, la cocinera del restaurante. Sin embargo, el propietario considera que quien tiene que tomar las decisiones es él. "En un corral no puede haber dos gallos", afirma Quique ante las cámaras de Pesadilla en la cocina.

Esta es la base del principal conflicto de este episodio del programa, algo más llamativo si tenemos en cuenta que ambos son pareja. La tensión se masca en la cocina incluso antes de que Alberto Chicote ponga un pie en el local. "Llega un momento en el que sobrepasas la confianza y ahí se crea una mala leche impresionante, un 'me estás hiriendo', un 'me haces daño', un 'no te quiero como pareja', un 'no te quiero como jefe'", confiesa Lourdes.

"La mayoría de las veces duermo con mi enemigo, no con mi pareja. Y duermo sobre todo con la persona que siento que no me valora", cree la cocinera. Por el contrario, Quique tiene claro que es "la mujer de su vida". "No podría hacer nada sin ella", afirma, pero también reconoce que si 'Los 5 sentidos' cierra, "todo se iría al garete".

Lourdes está cansada de la situación y de "no poder tener una relación normal y corriente", afirma llorando en su entrevista personal. "Esto me ha costado la salud".