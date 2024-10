La incapacidad de Serrucho, encargado y camarero de 'La dulce Harleey', para aceptar las criticas pone en peligro la recuperación del restaurante. Tras la tensa discusión junto a Chicote, quien llegó a abandonar el local ante "los desprecios y miradas por encima del hombro" por parte del encargado, el chef de Pesadilla decide hacer un último esfuerzo y vuelve al restaurante para hablar con todo el equipo.

"Yo quería aprovechar para pedir disculpas a mis compañeras", dice Serrucho. Lola, la cocinera, se queda a cuadros y Chicote no puede evitar preguntarle qué le pasa por la cabeza: "Pensé que te iba a pedir disculpas a ti". Finalmente, termina por pedirle perdón al chef: "Vale, pues disculpas".

"Siempre ha sido chulito, se cree que sabe de todo y no sabe de nada, tiene el descaro de la ignorancia", asegura Lola al escuchar "el perdón" de Serrucho. Chicote, por su parte, explica cómo está viviendo él la situación: "Sé que no es agradable que venga alguien como yo a decirte, 'esto que estás haciendo es una mierda', a mí tampoco me gustaría. Por desgracia hay poco que salvar de 'La dulce Harley para construir un negocio que funcione, ¿mola el espíritu?, sí, pero no me vale".