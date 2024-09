David, el encargado, presenta a Alberto Chicote la carta de 'La Terracita' y el menú especial que tienen para los más peques, ya que el local abarca dos mundos diferentes: por una parte, ser un gastrobar y por otro, un parque de bolas infantil. Chicote cuenta a las cámaras de Pesadilla que el gastrobar le parece "un horror": "Cuando he sabido que venía a un parque de bolas me he imaginado un sitio super lúdico y esto parece un garaje donde han puesto eso ahí (señalando el parque de bolas)".

El encargado de la sala cuenta a Chicote que los problemas principales son la organización y la lentitud, sobre todo, en la cocina."Salen los platos muy desequilibrados", asegura David. Entre fogones y preparando el menú, nos encontramos con Maite, una cocinera que parece no estar muy contenta con la llegada del chef al local y que vigila desde cerca lo que escucha en la sala. "Siempre tengo que tener yo la culpa, ¡venid y echadme una mano!", grita desde la cocina.

El chef de Pesadilla pide unas croquetas caseras y Maite explota en cocina cuando Jorge, el dueño, le advierte que el plato es para Chicote. "Me da igual para quién sean las croquetas", exclama la cocinera, a lo que Jorge, el dueño, responde: "Pues ya veremos tú cómo quedas, espabila".